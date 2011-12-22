Росія стала шостою за величиною економікою світу – Медведєв

Москва . Росія стала шостою за величиною економікою світу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав, звертаючись до Федеральних Зборів.

«Ми успішно подолали найбільш складний період економічних потрясінь і повернулися до докризових показників розвитку. Економіка зростає гідними темпами – близько чотирьох відсотків на рік, що перевищує швидкість відновлення більшості провідних країн. Державний борг у нашій країні зберігається на мінімальному рівні. Росія стала шостою за величиною економікою світу», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що цього року зафіксована найнижча за історію нової Росії інфляція, вона становить менш як 7% і, можливо, буде десь в районі шести відсотків. При цьому в країні найвищі з радянських часів зарплати, соціальні виплати, рівень реальних доходів населення, сказав Президент РФ.

При цьому він зазначив, що поки у РФ дуже багато бідних людей, незважаючи на те, що за останній рік їхня кількість наблизилася до мінімальних значень за 20 років.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, кризовий період показав, що накопичення резервів за рахунок частини нафтових доходів було і залишається розумною політикою. За його словами, завдяки саме цим заощадженням уряд і Банк Росії не допустили валютної кризи. Зараз обсяги золотовалютних резервів близькі до докризового рівня, а внески громадян у банках збільшилися майже на 80%, зазначив він.

Також Д.МЕДВЕДЄВ повідомив, що кількість безробітних за останні два роки скоротилася майже на два мільйони чоловік. І сьогодні рівень безробіття в Росії один із найнижчих у світі.

«В цілому антикризова політика в Росії спрацювала краще, ніж у багатьох інших країнах, а також ніж за часів попередніх криз, яких, як відомо, теж було немало. Я вважаю, що ми з честю вийшли з важкої ситуації», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він також повідомив, що в сучасній Росії найвища за її історію середня тривалість життя. Вона збільшилася з 2006 року майже на три роки і наблизилася до 69 років. Тривалість життя жінок - майже 75 років. «У нас ніколи такого не було. Ніколи!», - наголосив він.

Також Д.МЕДВЕДЄВ повідомив, що за три роки кількість домашніх підключень широкосмугового Інтернету збільшилася в два рази. І зараз у Росії близько 55 млн. активних абонентів, що є найвищим показником серед всіх європейських країн.