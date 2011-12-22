Райзер у січні 2012 покине пост голови представництва СБ в Україні

Директор представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР в січні 2012 року залишить займану посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні, 22 грудня, на прес-конференції.

Як уточнили в представництві СБ в Україні, М.РАЙЗЕР залишає посаду голови представництва в зв`язку закінченням терміну повноважень. При цьому не уточнили його нове місце роботи.

Також повідомляється, що ім`я нового глави представництва, швидше за все, стане відомим у січні.

Довідка УНІАН. М РАЙЗЕР призначений директором Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові в червні 2008 року, змінив на цій посаді Пола БЕРМІНГХЕМА.

До цього М.РАЙЗЕР був головним економістом представництва Світового банку в Україні.