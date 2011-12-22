Верховна Рада внесла зміни до законодавства щодо інвестиційної діяльності

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України “Про інвестиційну діяльність» (№ 9024).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 267 із 357 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей.

Інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, розробляється у порядку та за формою, затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

Відповідно до закону, державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається, зокрема, шляхом:

фінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

співфінансування інвестиційних проектів з державного та місцевих бюджетів;

надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання та кредитування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів відсотків за кредитами суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів.

Державна підтримка для розроблення інвестиційного проекту надається виключно у разі наявності проектної (інвестиційної) пропозиції шляхом фінансування або співфінансування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Відбір проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка, здійснюється на конкурсній основі на підставі даних Державного реєстру інвестиційних проектів, а також експертних висновків за результатами проведення експертної оцінки їхньої економічної ефективності.

Суб’єкт інвестиційної діяльності, якому надано державну підтримку для розроблення або реалізації інвестиційного проекту, приводить у відповідність із показниками державного бюджету на планований бюджетний період та прогнозом держбюджету на наступні за планованим два бюджетні періоди плани своєї діяльності на планований і наступні за планованим два бюджетні періоди, що включають заходи для розроблення або з реалізації інвестиційних проектів.

У законі зазначено, що строк розгляду поданих для державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції документів не повинен перевищувати одного місяця з дня надходження.

Передбачено, що строк дії державної реєстрації інвестиційного проекту та проектної (інвестиційної) пропозиції припиняється у разі завершення реалізації або розроблення інвестиційного проекту та/або за поданням суб’єкта інвестиційної діяльності, або якщо протягом більш як трьох років такий проект або пропозицію не обрано під час проведення конкурсного відбору для надання державної підтримки, після чого відповідний запис у Державному реєстрі інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій анулюється.

Державна реєстрація інвестиційного проекту та проектної (інвестиційної) пропозиції не передбачає будь-яких зобов’язань щодо надання державної підтримки за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.