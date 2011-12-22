Уряд пропонує збільшити дефіцит держбюджету на 4% - до 25,13 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України пропонує збільшити запланований на 2012 рік дефіцит Державного бюджету України на 4%, або на 1 млрд. грн. - до 25,130 млрд. грн.

Про це йдеться в обнародуваному на сайті Верховної Ради законопроекті «Про Державний бюджет України на 2012 рік», який буде розглянуто сьогодні парламентом у другому читанні.

Крім того, уряд пропонує скоротити доходи держбюджету на 1,4%, або на 4,736 млрд. грн. - до 332,821 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду скорочуються на 1% - до 288,178 млрд. грн.

Витрати держбюджету-2012 пропонується скоротити на 1%, або на 3,536 млрд. грн. - до 358,050 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду — на 0,7%, до 312,814 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2012 року з 5% до 3,9%, прогноз номінального ВВП зменшено на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз інфляції уряд зберіг на рівні 7,9%.