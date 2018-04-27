Фінансовий ринок України-2012: прогнози і перспективи...

Євро-2012 і вибори до Верховної Ради внесуть свою лепту у фінансове життя України наступного року. Але головні події відбудуться пізніше, коли світова економіка почне набирати обертів після кризи. Ось тоді дійсно можливі радіальні зміни на українському фінансовому ринку...

Валюта

Національний банк України в 2012 році буде намагатися максимально утримати курс гривня/долар стабільним, хоча б до виборів у Верховну Раду. Ймовірність, що це вийде, - близько 50%. Дійсно, така політика регулятора може відбутися навіть без кредитів МВФ, але за умови, що Мінфін і надалі буде активно розміщувати валютні ОВДП під високі ставки. У разі стабільного курсу висока прибутковість цих цінних паперів може залучити закордонних спекулянтів, що посприяє зростанню припливу валюти до України. І хоча ці вливання мають ризиковий характер, але загалом вони дозволять збільшити обсяги золотовалютних резервів. Як результат, НБУ отримає можливість за рахунок валютних інтервенцій «гасити» сплески на ринку і утримувати курс стабільним. У майбутньому потрібно буде погашати згадані ОВДП і тоді знову буде потрібна валюта, але це вже буде в 2013 році, а поки з цього приводу не варто переживати.

Крім того, сприяти стабільності курсу гривня/долар можуть рублеві кредити. Росії вигідно з політичної точки зору надавати їх Україні. У той же час, за рахунок кредитних рублів Україна зможе розраховуватися за природний газ. В результаті, стане реальною часткова відмова від використання доларів США в цих оплатах, що знизить дефіцит поточного платіжного рахунку. А оскільки повертати гривневі кредити можна в наступні роки, то в 2012-му проблем з ними не буде.

Курс гривня/євро в 2012 році стабільним не буде на фоні ситуації в єврозоні. Євросоюз чекають великі вкладення у формування нової моделі управління ЄС. Німеччина та Франція націлилися на створення федерації країн Євросоюзу, всі важливі рішення перейдуть в управління Берліна чи Парижа, що буде супроводжуватися постійними політичними конфліктами. Ймовірно, іншого виходу у членів єврозони немає і вони підуть на поступки. Як результат, в кінці 2012 року головною інтригою стане конфлікт між Німеччиною та Францією щодо лідерства в єврозоні. Тому курс гривня/євро може впасти до рівня 9,4 грн., не можна виключати і його зростання до 11,6 грн. В окремі періоди, зміни курсу гривня/євро будуть мати дуже різкий характер - на 3-7% за один день.

Майбутнє курсу гривня/рубль залежить від цін на нафту. Якщо вони будуть знижуватися (очікується повільне падіння вартості чорного золота в 2012 році до рівня 85-90 дол. за барель), то рубль буде девальвувати щодо гривні. Тому можна очікувати зниження курсу до рівня 0,21-0,22 грн./дол. Між тим, російські аналітики прогнозують, що ціни на нафту в 2012 році зростуть до 120-130 дол. за барель. Якщо це станеться, то курс націлюватиметься до позначки 0,28-0,30 грн./руб.

Золото

У 2011 році ціни на золото закрутили голову багатьом. Такого різкого зростання явно не очікували, швидше навпаки - падіння вартості. Аналогічна ситуація прогнозується і в 2012 році. Нинішній стан речей - спекулятивний ефект, тому що показники ювелірної промисловості свідчать, що в світі останні десять років спостерігається стійке перевиробництво цього дорогоцінного металу. Щороку близько 2 тис. тонн золота не знаходять застосовування, і якби не спекулянти, то ціна на нього була б у кілька разів нижча. Але та обставина, що золото купують уряди багатьох країн світу для своїх золотовалютних резервів, забезпечує підвищення вартості дорогоцінного металу до такого високого рівня.

Є ймовірність, що в 2012 році на світовому ринку золота повториться ситуація 1994-1995 років, коли після бурхливого зростання ціни стали знижуватися з невеликим коливанням. Як один з можливих варіантів - вартість золота в 2012 році буде варіюватися в діапазоні 1500-1700 дол. При цьому різких стрибків, як у 2011-му, не буде. Світовий ринок «награвся» золотом, але воно залишається затребуваним, бо немає альтернативи.

Депозити

На початку 2012 року ставки за депозитами почнуть знижуватися, тому що впаде передноворічний ажіотаж і, відповідно, попит на ресурси в банках. Але, швидше за все, вони будуть вищі, ніж у 2011 році. І це зачепить як гривневі, так і валютні внески населення. У 2012 році пройдуть вибори до Верховної Ради, а це означає, що набере обертів емісія гривні, спрямована на підвищення заробітної плати бюджетникам, пенсій та інших соціальних виплат. Як результат, інфляція прискориться. За офіційного її рівня в 2012 році 7%, реальний показник складе близько 20%, на нього і будуть орієнтуватися ставки за депозитами. Зокрема, за гривневими депозитами на термін один рік ставки складуть 15-17% до середини літа 2012 року, до кінця року - зростуть до 17-20%. Ставки за валютними депозитами будуть порівняно стабільними. За умов збереження поточної прибутковості валютних ОВДП вони не будуть різко знижуватися. Яких-небудь істотних змін варто очікувати, якщо Мінфін знизить прибутковість за валютними цінними паперами. У всіх інших випадках, ставки будуть тішити власників вкладів.

Кредити

Не можна сказати, що ринок кредитування в 2011 році завмер. За даними НБУ, за одинадцять місяців п. р. банки видали нових кредитів з урахуванням пролонгованих на суму 1206 млрд. грн. (кумулятивно). Інша справа, що більша їх частина припадає на юридичних осіб. Із вказаної суми на частку фізосіб припадає лише 7%. Існує велика ймовірність того, що тенденція збережеться і в 2012 році. Це пов`язано з тим, що, незважаючи на прогноз зростання іпотеки, в реалії він не стане істотним. Іпотечні кредити в 2012 році будуть видаватися тільки на короткий термін - до п`яти років і за середньою ставкою близько 17% річних, що стане головним болем для потенційних позичальників за низького рівня офіційної заробітної плати. Головним напрямом кредитування населення стануть споживчі позики. За ними можливе істотне зростання. При цьому варто очікувати і часткового зниження ставок за ними, бо конкуренція між банками буде стимулювати цей процес. Якщо на поточний момент середні ставки за споживчими кредитами (дані НБУ) складають 28,2%, то в 2012 році прогнозується падіння до 25%.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)