На міжбанку торги закрилися зростанням котирувань щодо долара і зниженням щодо євро

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0260/8,0360, на 12:00 звузився спред - 8,0270/8,0305. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,0295/8,0325 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2554/0,2558, на 12:00 ціни знизилися до 0,2552/0,2556. На момент закриття торгів ціни досягли мінімуму 0,2545/0,2549. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,5200 (-0,1250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3105/1,3107, а на 15:00 знизилися до 1,3074/1,3076.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5170/10,5240, на 12:00 ціни пішли донизу 10,5110/10,5195. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,4875/10,4955.