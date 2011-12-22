У держбюджеті-2012 збільшили видатки на утримання органів влади

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що підготовленим до другого читання державним бюджетом передбачається збільшення видатків на утримання низки органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні на брифінгу.

За його словами, суми на утримання влади збільшилися навіть не в порівнянні з минулим роком, а й у порівнянні з законопроектом, який був підготовлений до першого читання.

Зокрема, додав віце-спікер, на утримання Секретаріату Кабінету міністрів у порівнянні з першим читанням держбюджету додана сума в 23 млн. грн., на обслуговування діяльності Президента - 7 млн. «Це стосується Державної судової адміністрації, Міністерства внутрішніх справ та інших органів влади», - сказав М.ТОМЕНКО.

В той же час він назвав позитивним той факт, що опозиції вдалося домогтися скасування пільг хоча б для народних депутатів.

За його словами, держбюджетом-2012 передбачені тільки видатки на заробітну плату та мінімальні видатки на відрядження.

При цьому М.ТОМЕНКО висловив переконання, що саме в такому варіанті і буде ухвалений держбюджет-2012.