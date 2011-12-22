Рада дозволила сплачувати податки у двох формах: грошовій і натуральній

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо деяких питань сплати податків в умовах дії угоди про розподіл продукції)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 із 373 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Податкового кодексу України, які передбачають можливість сплати інвестором податків як в грошовій так і в натуральній формі шляхом передачі державі частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність в результаті розподілу продукції.

Відповідно до закону, податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств та плата за користування надрами для видобування корисних копалин можуть сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції, у натуральній формі шляхом передачі державі частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність у результаті розподілу продукції. Механізм сплати та порядок зарахування податків, сплачених в натуральній формі, визначається Кабінетом міністрів України.