НБУ займатиметься дорогоцінними металами. Депутати прийняли закони

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо окремих питань діяльності Національного банку України)» (№ 9440).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 266 із 369 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Внесено зміни до Закону «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», якими передбачено, що афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння у розсортованому вигляді при продажу суб`єктами їхнього видобування і виробництва, скуплені, не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, брухт дорогоцінних металів, а також дорогоцінне каміння першого порядку першочергово пропонуються Національному банку України та Міністерству фінансів України.

Також внесено зміни до Закону «Про Національний банк України». До функцій НБУ віднесено здійснення діяльності, пов’язаної з розвідкою, видобутком, виробництвом і використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів, виготовлення банківських металів

Крім того, передбачено, що особа не може бути заступником голови Національного банку, якщо в неї є акції (частки, паї), що належать державі.

Також передбачено, що для перевезення та охорони цінностей та об`єктів Нацбанк має відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю. Відомча охорона в межах повноважень, наданих цим законом, має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби активної оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом України «Про міліцію».

Визначено, що використання золотовалютного резерву здійснюється НБУ для виробничої діяльності Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу і Державної скарбниці України, яка здійснюється відповідно до положень, затверджених правлінням Національного банку.

Також, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного банку України)» (№ 9441).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 265 із 368 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Змінами до Податкового кодексу передбачено, що «для цілей цього кодексу до цінних паперів прирівнюються боргові зобов’язання Національного банку України”.

Звільняються від оподаткування операції з постачання Національному банку України:

дорогоцінних металів, в тому числі їх ввезення на митну територію України;

послуг, пов’язаних із розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів.

До доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, віднесено дохід, отриманий платником податку за здані (продані) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Нацбанку.

Під час виплати доходів за зданий платником податку брухт дорогоцінних металів особа, що його закуповує, вважається податковим агентом та зобов`язана утримати податок із суми такої виплати за ставкою, встановленою Податковим кодексом.

Передбачено, що не є об`єктом оподаткування операції з обігу банківських металів, інших валютних цінностей (за винятком банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість).

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту дорогоцінних металів, проданих іншій, ніж Національний банк України, особі, та сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину і побутові відходи, за винятком брухту дорогоцінних металів, проданих іншій, ніж Національний банк України, особі, та брухту чорних металів.