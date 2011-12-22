Верховна Рада прийняла держбюджет-2012

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про державний бюджет України на 2012 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 250 із 357 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції "БЮТ-Батьківщина" та КПУ.

«За» проголосували 190 народних депутатів від Партії регіонів, 10 членів фракції НУ-НС, 20 представників фракції Народної партії, 18 депутатів від групи «Реформи за майбутнє», 12 позафракційних депутатів.