Депутати відмовилися розглядати законопроект про декриміналізацію

Верховна Рада відмовилася розглядати питання щодо готовності включити до порядку денного проекту закону про внесення змін до Кримінального кодексу України відносно гармонізації національного кримінального законодавства із Конвенцією ООН проти корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН поставив на сигнальне голосування питання щодо готовності включити відповідний законопроект до порядку денного.

Цю пропозицію підтримали 156 народних депутатів із 426 зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували фракції Партії регіонів, КПУ, Народної партії. Крім опозиційних депутатів цю пропозицію підтримав лише один представник групи «Реформи заради майбутнього».