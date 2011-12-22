ВР ухвалила Держпрограму економічного і соціального розвитку на 2012 рік

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державну програму економічного і соціального розвитку на 2012 рік та Основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки» (№ 9159).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 245 із 355 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції "БЮТ-Батьківщина" та КПУ.

«За» проголосували 188 депутатів від Партії регіонів, 5 членів фракції НУ-НС, 12 позафракційних, 20 представників фракції Народної партії і 20 депутатів від групи «Реформи заради майбутнього».

Згідно з програмою, стратегічним завданням у 2012 році буде посилення ролі держави у створенні умов для структурно-інноваційних змін виробництва. Триватимуть започатковані у посткризовий період процеси з модернізації та технічного переозброєння виробництва.

Передбачено, що необхідність завершення інвестиційних проектів з розбудови транспортної, спортивної та готельної інфраструктури, оновлення виробничих потужностей стимулюватиме зростання виробництва машинобудування, будівельних матеріалів, металоконструкцій, а розширення споживчого попиту сприятиме збільшенню обсягів виробництва у харчовій та легкій промисловості.

Згідно із програмою, за песимістичними оцінками, зростання промислового виробництва у 2012 році планується на рівні 4,5%. Заходи Державної програми економічного і соціального розвитку спрямовані на покращення цього показника до рівня 8,3%.

Так, за песимістичною оцінкою, зростання в машинобудуванні відбуватиметься на рівні 9%. Реалізація передбачених програмою заходів сприятиме збільшенню виробництва товарів як інвестиційного спрямування, внаслідок зростаючого внутрішнього інвестиційного попиту в галузях-споживачах (металургія та хімічна промисловість, енергетика, будівництво інфраструктури), так і споживчого. Це дасть змогу забезпечити зростання виробництва продукції машинобудування на рівні 20%.

Приріст у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за песимістичними оцінками прогнозується на рівні 3,5%. Найбільшу роль для галузі відіграватиме зовнішній попит, звуження якого в умовах погіршення розвитку світової економіки і обумовить уповільнення зростання галузі.

Разом з тим, реалізація передбачених програмою заходів, диверсифікація ринків збуту готової продукції створять умови для закріплення позицій металургійних підприємств на зовнішніх ринках і дозволять забезпечити зростання виробництва металургії на рівні 6%.

Це буде досягнуто за рахунок:

збільшення випуску сучасної авіаційної продукції, зокрема виробництва літаків Ан-148;

уведення в експлуатацію ТОВ “Металургійний завод “Дніпросталь”, що дасть можливість виробляти 1,3 млн. тонн продукції на рік, яка відповідатиме світовим стандартам якості та забезпечить обсяги бюджетних надходжень на рівні 150 млн. гривень на рік;

зростання обсягів виробництва продукції машинобудування, зокрема внаслідок розширення:

споживання сільськогосподарської техніки на внутрішньому та зовнішньому ринках збуту;

внутрішнього ринку, у тому числі за рахунок оновлення парку вантажних та пасажирських вагонів Укрзалізниці в кількості близько 8300 штук на загальну суму 5976 млн. гривень.

Розвиток сільськогосподарського виробництва відбуватиметься в умовах реалізації політики уряду, спрямованої на забезпечення пріоритетності розвитку агропромислового комплексу.

Передбачається, що поштовхом до розвитку сільськогосподарського виробництва стане підвищення економічної ефективності виробництва, збільшення поголів’я великої рогатої худоби шляхом будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, розвиток інфраструктури аграрного ринку шляхом будівництва оптових ринків сільськогосподарської продукції, овоче- та картоплесховищ.

Відповідно до програми, особливістю 2012 року, яка також суттєво впливатиме на економічний розвиток, буде проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У першу чергу, це стосується створення нових постійних і тимчасових робочих місць у сфері послуг (реклама, засоби масової інформації, туризм, торгівля і транспорт), пов’язаних з необхідністю обслуговування та утримання інфраструктурних об’єктів.

Передбачено, що у 2012 році буде забезпечено підвищення базового соціального стандарту та державних соціальних гарантій.

Прожитковий мінімум у середньому на одну особу становитиме з 1 січня 1017 гривень, з 1 квітня – 1037 гривень, з 1 липня – 1044 гривні, з 1 жовтня – 1060 гривень, з 1 грудня - 1095 гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб досягне з 1 січня 1073 гривні, з 1 квітня – 1094 гривні, з 1 липня – 1102 гривні, з 1 жовтня – 1118 гривень, з 1 грудня – 1134 гривні.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становитиме з 1 січня 822 гривні, з 1 квітня – 838 гривень, з 1 липня – 844 гривні, з 1 жовтня – 856 гривень, з 1 грудня – 884 гривні.

Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років досягне з 1 січня 893 гривні, з 1 квітня – 911 гривень, з 1 липня – 917 гривень, з 1 жовтня – 930 гривень, з 1 грудня – 961 гривня.

Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років досягне з 1 січня 1112 гривень, з 1 квітня – 1134 гривні, з 1 липня – 1144 гривня, з 1 жовтня – 1161 гривень, з 1 грудня – 1197 гривень.

Порівняно з 2011 роком розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць зросте на 14%.

Мінімальну заробітну плату буде підвищено до рівня прожиткового мінімуму для працездатної особи (тобто в середньому за рік до 1098 гривень). Порівняно з 2011 роком вона збільшиться на 135 гривень, тобто на 14%.

Буде здійснюватися робота щодо поетапної ліквідації диспропорцій та підвищення рівня оплати праці в бюджетній сфері.

З другого півріччя 2011 року достроково збільшено розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. Так, з 1 липня 2011 року посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду – 635 гривень, з 1 вересня 2011 року – 641 гривня, з 1 жовтня 2011 року – 660 гривень, з 1 грудня 2011 року – 704 гривні. Таким чином, на три місяці раніше зменшено розрив між зазначеним посадовим окладом та мінімальною заробітною платою.

Як наголошується у програмі, завдяки таким крокам поетапно підвищено посадові оклади для висококваліфікованих працівників бюджетної сфери, а також частково відновлено міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці працівників бюджетної сфери за 1-7 тарифними розрядами, що неможливо було здійснити в попередні роки.

Загалом у 2012 році посадовий оклад (тарифна ставка) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (у середньому за рік) буде підвищено на 162 гривні, що дасть можливість збільшити середню заробітну плату в бюджетній сфері не менше ніж на 15%.

У цілому реалізація заходів у сфері оплати праці забезпечить зростання темпів номінальної середньомісячної заробітної плати працівників в економіці близько 18%.

Розміри соціальної допомоги при народженні дитини та деякі інші соціальні виплати будуть підвищені пропорційно зростанню величини прожиткового мінімуму.

Так, зокрема, у 2012 році буде збільшено (порівняно з початком 2011 року) розміри допомоги при народженні:

на першу дитину до 30 розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років (з 26 100 гривень до 28 830 гривень);

на другу дитину до 60 розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років (з 52 200 гривень до 57 660 гривень);

на третю і кожну наступну дитину до 120 розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років (з 104 400 гривень до 115 320 гривень).

Буде збільшено розмір державної соціальної допомоги, визначений вiдповiдно до Закону “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 120 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 230 гривень, що вдвічі більше, ніж у 2011 році.

Здійснення комплексних заходів щодо стабілізації солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування надасть змогу підвищити розмір мінімальної трудової пенсії в середньому на 75,2 гривні (або на 9,8% порівняно з 2011 роком) та розмір середньої пенсії за віком на 121,9 гривні (або на 9,5%).

Розмір мінімальної допомоги у зв’язку з безробіттям порівняно з 2011 роком у середньому збільшиться майже на 102 гривні - для застрахованих осіб та на 73 гривні для незастрахованих осіб (або на 14%).

У програмі зазначається, що зросте виробництво в машинобудуванні на 20%, виробництві харчових продуктів – на 7%, у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів – на 6%, у хімічній та нафтохімічній промисловості – на 5%, у легкій промисловості – на 6%, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 15%.

Разом з тим, можливе погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури на сировинних ринках вплине на зменшення ролі експортоорієнтованих галузей у формуванні загальної динаміки індексу промислової продукції.

Загалом під впливом низхідної динаміки зовнішнього попиту зростання обсягів виробництва у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів може становити лише 3,5%, у хімічній та нафтохімічній промисловості – 1,5%.

Поряд з цим, приріст у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів може бути на рівні 4,5%, у легкій промисловості – на рівні 4%. Стримувальним фактором розвитку цих галузей промисловості може бути динаміка кредитування, зважаючи на те, що їхня діяльність значно залежить від наявності обігових коштів. Зростання кредитування обмежуватиметься фінансовими ускладненнями у світі на фоні уповільнення зростання провідних країн, наголошується у програмі.

Розвиток машинобудування може стримуватися деяким уповільненням розвитку економік СНД (зокрема, Російської Федерації). Однак частково це компенсуватиметься тим, що постачання вітчизняної продукції машинобудування переважно відбувається в умовах реалізації довгострокових інфраструктурних проектів у країнах СНД. Як наслідок, зростання обсягів виробництва у машинобудуванні може бути на рівні 9%.