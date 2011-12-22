Рада призупинила на 2012 рік дію частини пільг для народних депутатів

Верховна Рада України у прийнятому сьогодні законі про державний бюджет України на 2012 рік призупинила дію ряду пільг, якими користувались чинні народні депутати і депутати-пенсіонери.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні зміни до бюджету були внесені з голосу головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

Зокрема він запропонував зупинити на 2012 рік дію таких пільг: отримання матеріальної допомоги на період працевлаштування колишнього народного депутата у розмірі місячного окладу або 50% заробітної плати у разі неможливості працевлаштування; щодо виплати на оздоровлення у розмірі двохмісячної заробітної плати народного депутата; щодо виплати грошової допомоги у розмірі 12-місячної заробітної плати народного депутата у випадку виходу на пенсію. Також законом призупиняється пільга щодо права безоплатного проїзду народного депутата, який вийшов на пенсію, один раз на рік по території України залізничним, водним та іншими видами транспорту; щодо забезпечення після виходу на пенсію народного депутата путівками і транспортного забезпечення у випадку необхідності його доставки у поліклініку чи інший лікувальний заклад на лікування; щодо права народного депутата у разі дострокового припинення повноважень ВР отримати виплату у розмірі трьохмісячної заробітної плати; обов’язкового страхування народного депутата; забезпечення путівками; виплата одноразової компенсації для створення належних умов проживання.