Moody's знизило кредитний рейтинг Словенії. Прогноз - «негативний»

Міжнародне рейтингове агентство Moody `s знизило в ніч на п`ятницю кредитний рейтинг Словенії на один ступінь – з «Aa3» до «A1». Прогноз по рейтингу "негативний". Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-реліз агентства.

В якості основних факторів рейтингової дії агентство відзначило «підвищені ризики, пов`язані з погіршенням умов сталого фінансування у зв`язку з кризою держборгу країн єврозони».

Крім того, аналітики Moody `s відзначили ризики економічного зростання Словенії та ризики в банківському секторі країни.

Нагадаємо, Standard & Poor`s знизило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги Словенії до AA-/A-1+ з AA/A-1+ ще в жовтні, прогноз по рейтингах був «стабільний».

Fitch зі свого боку знизило кредитний рейтинг Словенії на один пункт до АА- в кінці вересня. Прогноз був «негативний».