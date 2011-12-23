Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0285-8,0340 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0285/8,0340 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2581/0,2585, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4970/10,5060. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,3068/1,3070 (четвер — 1,3105/1,3107). У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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