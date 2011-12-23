Україна та Єврокомісія завершили звірку Угоди про асоціацію в частині створення ЗВТ

У розвиток домовленостей, досягнутих в ході саміту Україна - Європейський Союз 22 грудня у Брюсселі, було завершено технічну звірку тексту проекту Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом в частині створення поглибленої і усеосяжної зони вільної торгівлі.

Про це в інтерв`ю журналістів повідомив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН в його прес-службі.

За словами А.КЛЮЄВА, після закінчення звірки керівники делегацій - урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції України Валерій ПЯТНИЦЬКИЙ і директор Генерального Директората "Торгівля" Європейської Комісії Руперт ШЛЕГЕЛЬМІЛЬХ підписали відповідний протокол.

А. КЛЮЄВ заявив, що тепер сторони можуть братися до внутрішніх процедур, необхідних для парафування Угоди.

"Робота триває", - резюмував перший віце-прем`єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори з Угоди про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, у 2007 році.

19 грудня на саміті УКРАЇНА-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

Після цього А.КЛЮЄВ спрогнозував, що Угода про асоціацію буде парафована упродовж місяця - півтора.