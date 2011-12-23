Уряд робить дуже багато для залучення інвестицій в Україну - Азаров

Український уряд робить дуже багато для залучення інвестицій в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв'ю американському журналістові і телеведучому Ларрі КІНГУ, яке показали у четвер в ефірі Першого Національного телеканалу.

"Перше, ми встановили найнижчі податки в Європі. У Канаді податок на прибуток приблизно 35%, у нас - 17%. Податок на додану вартість у нас 19%. Податок на прибутки фізичних осіб - всього 15%", - розповів М.АЗАРОВ.

Також прем'єр-міністр України сказав про переваги нашої країни у сфері залучення інвестицій: "У нас набагато нижча, ніж, наприклад, у Канаді, вартість енергоносіїв, у нас нижча заробітна плата, причому значно. Ми готові надавати майданчики вже з готовою інфраструктурою під розміщення виробництв".

"Якщо до нас звертаються і говорять: "Ми хочемо побудувати ось такий-то завод", ми готові узяти на себе витрати з підведення до цього майданчика усіх комунікацій" - заявив М.АЗАРОВ.