На українському міжбанку до 12:00 ціни на долар та євро знизилися

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0285/8,0340, до 12:00 ціни знизилися - 8,0250/8,0290 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2581/0,2585, до 12:00 ціни знизилися до 0,2576/0,2580. У Росії курс долар-рубль впав і до 12:00 встановився на рівні 31,1350 (- 0,3850).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3068/1,3070, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,4970/10,5060, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,4835/10,4925.