"ПриватБанк" першим починає впроваджувати мобільні термінали в країнах ЄС

"Приватбанк" з 1 січня 2012 р. першим серед європейських банків починає впровадження платіжних мобільних міні-терміналів на території країн Європейського Союзу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Приватбанку".

Ця унікальна технологія дозволяє як компаніям, так і приватним особам вільно приймати платежі за допомогою банківських карт VISA і MasterCard.

За інформацією прес-служби, на прес-конференції у Ризі 21 грудня голова правління AS "PrivatBank" (Латвія) Олександр ТРУБАКОВ зазначив, що міні-термінали, які вже півроку успішно працюють в Україні, стали справжнім відкриттям для європейців.

За даними О.ТРУБАКОВА, на 23 грудня AS "PrivatBank" отримав понад 1,5 тис. замовлень на доставку міні-терміналів як в Латвію, так і в інші європейські країни.

Після Латвії "Приватбанк" почне впровадження цієї технології у Німеччині, Італії і Португалії.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Дніпропетровськ) засноване у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 жовтня 2011 року Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ володіли по 33,7545% акцій "Приватбанку", кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,98%.

Міжнародна банківська група "Приватбанк" обслуговує понад 20 мільйонів корпоративних і роздрібних клієнтів і має відділення і представництва в 12 країнах світу, включаючи Росію, Грузію, Латвію, Італію, Португалію, Китай і Великобританію.