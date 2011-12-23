У першому кварталі 2012 року можна очікувати зниження депозитних ставок - експерт

На думку голови правління АТ "Брокбізнесбанк" Олександра МОРОЗОВА, у першому кварталі 2012 року можна чекати зниження депозитних ставок.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

"Враховуючи те, що у кінці 2011 року на ринку спостерігалася активність по високодоходних депозитних продуктах, у 2012 році цей ринок розвиватиметься досить зважено. У першому кварталі наступного року процентні ставки за вкладами, найімовірніше, підуть на спад. Поступово повертатимуть свої позиції "класичні" вклади, процентні ставки за якими залежать від терміну розміщення" - сказав О.МОРОЗОВ.

Також, на його думку, з осені 2012 року отримають подальший розвиток технологічно нові продукти, такі як продаж депозитів через мережу облаштувань самообслуговування, Інтернет і так далі

Що стосується споживчого кредитування, то О.МОРОЗОВ вважає, що наступного року в політиці банків переважатиме обережність.

"У планах фінансових установ - розвиток продуктів з мінімальним ризиком. А саме - цільові кредити під надійне забезпечення, кредитні карткові продукти з елементом крос-продажів і так далі. Як найбільш перспективні з роздребу карткові продукти продовжать свій розвиток у 2012 році" - зазначив голова правління "Брокбізнесбанку".

Також він повідомив, що на сьогодні більшість банків працюють з наявною базою клієнтів і розширюють перелік використовуваних ними послуг за допомогою перехресних продажів. "Особлива увага приділяється клієнтам-учасникам зарплатових проектів. Ця категорія найбільш вивчена і досить надійна. Подальше вдосконалення отримає private -банкінг як один з найприбутковіших", - сказав О.МОРОЗОВ.

Серед перспективних ніш для банків він називає розвиток дистанційного банківського бізнесу, платіжних сервісів, торгового фінансування, сегменту private - banking, а також просування високотехнологічних продуктів.

Крім того, О. МОРОЗОВ зазначає, що, попри те, що ряд банків йде з роздрібного сегменту, проте банки усвідомлюють, що потенціал роздробу все ще досить високий і в перспективі отримає новий поштовх у розвитку.

"Частка вкладів населення в ресурсній базі банків значна, близько 35% в цілому по банківській системі, а заощадження домогосподарств поза банківською системою ще вагоміші, - підкреслив він. - Населення приносить значну частку комісійних прибутків банкам, тому відмовлятися від роздрібного бізнесу більшість банківських установ не планують".