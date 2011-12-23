Лукашенко: вступ Росії у СОТ ніяк не позначиться на білоруських виробниках

Мінськ. Вступ Росії до СОТ у 2012 році ніяк не позначиться на білоруських товаровиробниках.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це сьогодні на прес-конференції для представників білоруських і зарубіжних ЗМІ заявив Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО.

"Майбутній рік нас, з точки зору вступу Росії до СОТ, не напружує", - сказав Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що Росія отримала вигідну дорожню карту, вступивши до СОТ.

"Росія не відразу зменшує свої митні збори і "роздягається" перед світовою торгівлею, а поступово. Лише впродовж семи років повністю уніфікує мита по тих позиціях, щодо яких домовлялася" - сказав білоруський президент.

Він зазначив, що Білорусь хвилює сільське господарство, машинобудування.

"Але там якщо і знижуються мита, то буквально на декілька відсотків. Адже буде період адаптації. Тому нам, з точки зору зміни мит, боятися нічого", - заявив О. ЛУКАШЕНКО.

При цьому президент вважає, що Білорусі не можна розслаблятися.

"Ми теж ведемо переговори зі вступу до СОТ. Це дасть нам великі переваги у роботі з Європейським Союзом, з іншими державами. Тобто ми і самі маємо бути готові до цього (роботи в СОТ - УНІАН) ", - сказав О. ЛУКАШЕНКО.

Він підкреслив, що потрібно бути готовими до нормальної цивілізованої конкуренції.

"Ми вже працюємо в серйозній конкуренції з іноземними фірмами на російському ринку, європейському, і наш товарообіг росте. Ми завжди знайдемо можливість підтримати тих, хто хоче працювати" - сказав президент Білорусі.

О. ЛУКАШЕНКО упевнений, що Білорусь отримала переваги від Митного союзу.

"У нас ринок розширився до 170 млн. осіб. І цей ринок може розширитися в результаті можливого приєднання до ЄЕП і майбутнього Євразійського союзу", - підкреслив він.

Нагадаємо, Росія стала членом Світової організації торгівлі в грудні цього року.