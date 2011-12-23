На міжбанку торги доларом закрилися підвищенням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0285/8,0340, на 12:00 ціни знизилися до 8,0250/8,0290. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,0265/8,0310 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2581/85, на 12:00 ціни знизилися до 0,2576/80. На час закриття торгів ціни досягли мінімуму: 0,2569/74. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,1500 (-0,3700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3045/95. Ринок євро-гривна відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4970/10,5060, на 12:00 ціни пішли вниз: 10,4835/10,4925. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до рівня 10,4920/10,5015.