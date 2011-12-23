Білорусь готова вести переговори з МВФ щодо надання кредиту – Лукашенко

Мінськ. Білорусь готова вести переговори з Міжнародним валютним фондом щодо надання кредиту й готова запозичити 5 млрд. доларів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь (РБ), про це заявив сьогодні Президент РБ Олександр ЛУКАШЕНКО на прес-конференції для представників білоруських і зарубіжних ЗМІ.

«Ми готові вести переговори з МВФ. Якщо дадуть 5 млрд. доларів – ми погодимося. Думаю, найреальніший обсяг, якщо вони не висуватимуть умов, то 2,5-3 млрд. доларів», - сказав Президент Білорусі.

Як повідомив О.ЛУКАШЕНКО, більше Білорусь не планує ніяких запозичень.

«У МВФ прийнятні ставки за кредитами – 1,5-2%, але запозичувати під 10%, зокрема у «Сбербанка России», ми не маємо наміру. В нас сьогодні такої необхідності немає», - підкреслив білоруський Президент.

О.ЛУКАШЕНКО також сказав, що Білорусь готова брати кредити перш за все під комерційні проекти у Китаю.

«Основні гроші сьогодні у Китаю. Вони нам представили 15 млрд. дол. комерційних кредитів або пару мільярдів пільгових», - повідомив Президент Білорусі.

«Ось такі кредити ми братимемо. А на державному рівні у нас поки немає необхідності запозичувати», - додав О.ЛУКАШЕНКО.

Він зазначив, що в Білорусі золотовалютні резерви у прийнятному обсязі. «Ситуацію ми не напружуємо, щоб їх витрачати. Нам хоча б виплатити все, що взяли. Треба розплачуватися, а не набирати додатково кредити», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Він зазначив, що ряд банків (Deutsche Bank і BNP Paribas) відмовилися від співробітництва з Білоруссю. «У Європі немає грошей, і це головна причина, а не тому що Білорусь не така», - вважає Президент Білорусі.