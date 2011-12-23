ДПСУ перевіряє економічне обґрунтування збитків підприємств з минулих періодів

Державна податкова служба України (ДПСУ) перевіряє економічне обґрунтування збитків підприємств з минулих податкових періодів, включених до податкової звітності.

Про це в інтерв`ю виданню «Коммерсант» повідомив голова відомства Олександр КЛИМЕНКО.

«Ми розіслали рекомендації дивитися на економічну суть збитків. Ніде в листі не було сказано про заборону включення збитків минулих років у поточну звітність», - зазначив він.

За словами О.КЛИМЕНКА, в Україні налічується 373 тис. платників податку на прибуток. «З них 10 тис. мають збитки минулих років, які становлять 131 млрд. грн. - в 6,5 разів вище докризового показника. Ми дивимося на валові доходи цих підприємств і бачимо, що вони в 2,5 рази перевищують показники реального бізнесу», - сказав голова ДПСУ.

Таким чином, збитки є наслідком застосування схем, і до них перетікає частина реального сектора, аби мінімізувати сплату податку, вважає він.

«Ми повинні реагувати. І ми досягли очікуваного - скоротили збитки», - поінформував О.КЛИМЕНКО.

Також він повідомив, що дана практика характерна для всіх зарубіжних податкових служб.

Крім того, О.КЛИМЕНКО розповів про судові процеси з цього питання: «Ми зараз шукаємо компроміс з 1,8 тис. підприємств, які декларують збитки на 36 млрд. грн. На оскарженні у нас зараз перебуває 984 справи. З них у суді розглядається 330 позовів. За судовим рішенням ми йдемо рівномірно - пропорція виграшів 50 на 50, як за сумами, так і за кількістю судових рішень". "Наша позиція доказова в судових органах, тому що ми доводимо не формальне перенесення минулого збитку, а його економічну суть», - підкреслив голова ДПСУ.

Нагадаємо, у вересні 2011 року Державна податкова служба своїм листом роз`яснила, що збитки підприємств за 2010 рік і минулі роки переносити на другий квартал 2011 року не можна. Після цього ДПСУ почала проводити камеральні перевірки, за підсумками яких знімалися дані збитки і донараховувати податки на прибуток, пояснили підприємці.

Водночас, Податковий кодекс однозначно дає відповідь на дане питання - всі збитки повинні бути перенесені на наступні періоди, відзначають експерти.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2011 року заступник голови ДПСУ Сергій ЛЕКАРЬ заявив про те, що податкова визнає порушення в діях щодо окремих підприємств у питанні перенесення збитків на наступні періоди. "Тому якщо Ви маєте на увазі конкретне підприємство, де податкова, скажімо, зробила деякий факт, так, можливо, такі речі є», - сказав він.

Однак, за його словами, ДПСУ встановила, що в більшості випадків такі збитки сформовані неправильно.