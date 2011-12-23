Дефіцит платіжного балансу досяг 1,5 млрд.дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у січні-жовтні 2011 року становив 1,491 млрд. дол. порівняно з профіцитом 5,856 млрд. дол. за відповідний період 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема, за даними НБУ, дефіцит платіжного балансу у жовтні п.р. становив 1,564 млрд. дол. (у вересні - 2,044 млрд. дол.).

Дефіцит поточного рахунку у жовтні п.р. зріс до 1,5 млрд. дол. (порівняно з 1 млрд. дол. у вересні). За січень-жовтень 2011 р. дефіцит поточного рахунку зріс до 7 млрд. дол. (порівняно з 1,4 млрд. дол. у січні-жовтні 2010 року).

Дефіцит фінансового і капітального рахунку у жовтні п.р. значно скоротився - до 0,096 млрд. дол. порівняно з 1 млрд. дол. у вересні. За січень-жовтень п.р. профіцит фінансового рахунку становив 5,539 млрд. дол. порівняно з 7,295 млрд. дол. за відповідний період 2010 року.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,031 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.