Питання фінансового боргу Україна і Білорусь врегулюють найближчим часом – Семашко

Мінськ. Білорусь і Україну близькі до завершення врегулювання питання щодо фінансового боргу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив 23 грудня перший віце-прем`єр Білорусі Володимир СЕМАШКО у ході прес-конференції Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА для представників білоруських і зарубіжних ЗМІ.

В.СЕМАШКО зазначив, що цифри боргу узгоджені.

«Що стосується боргу: цифри узгоджені, під ними є підписи колишніх прем`єр-міністрів. Там все очевидно, все зрозуміло, борги визнані, вивірені до останнього долара, зрозумілі джерела і схеми, як цю справу закрити», – сказав перший віце-прем`єр Білорусі.

При цьому В.СЕМАШКО зазначив, що тема боргу України перед Білоруссю розглядається повільно. За його словами, на останньому засіданні міжурядової білорусько-української комісії у Києві (14 грудня ц.р. - УНІАН), яке він провів спільно з першим віце-прем`єром України Андрієм КЛЮЄВИМ, сторони домовилися про зустріч робочої групи, яка займається цією темою. Після 10 січня білоруська делегація прибуде до Києва для обговорення питання.

Також В.СЕМАШКО припустив, що ця тема, ймовірно, буде обговорюватися і під час очікуваного візиту до Білорусі прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

«Будучи в Києві, я передав на словах і письмово запрошення М.АЗАРОВУ відвідати Білорусь із діловим візитом», - повідомив В.СЕМАШКО.