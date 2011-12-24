Держборг уряд почне скорочувати з 2013 року. На 31 жовтня він становив 59 млрд.дол.

Уряд з 2013 року планує почати скорочувати державний борг України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ в ефірі програми "Шустер Live".

"Починаючи з 2013 року, ми скорочуватимемо державний борг", - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що поки що рівень держборгу України ще не досяг "критичних масштабів". Також він наголосив, що держборг можна буде почати скорочувати лише тоді, коли доходи бюджету не тільки покриватимуть видатки, а й частину їх можна буде спрямувати на погашення боргу.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня 2011 року становив 471,38 млрд. грн., або 59,09 млрд. дол., що на 9% більше порівняно з початком року.

11 листопада віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявляв, що в Україні держборг перебуває в допустимих межах і, за останніми даними, становить трохи більше 39% ВВП.