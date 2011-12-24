Азаров про купівельну спроможність населення - "коли важко, до музеїв не ходять"

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що 2011 рік був важким, але купівельна спроможність населення збільшилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Шустер Live".

"Ось закінчиться 2011 рік і ми з вами разом пригадаємо: так, цей рік був важким, так він був складним, так десь виросли ціни, десь піднялися тарифи, але загалом усе-таки купівельна спроможність людей виросла", - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, він відзначив, що доходи населення завжди ростуть нерівномірно. При цьому глава уряду навів приклад того, що в 2011 році майже втричі виросли видатки населення на відвідування музеїв і концертів, показала дворазове зростання туристична галузь, населенням у 2,5 разу більше було куплено автомобілів, удвічі більше куплено телевізорів.

"Коли важко, то до музеїв не ходять, ну або відвідують їх рідше, на концерти також ходять менше – люди економлять", - відзначив М.АЗАРОВ.