Україна в 2011 році заплатила за зовнішніми боргами близько 90 млрд. грн.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ учора в ефірі програми «Шустер Live», інформує Урядовий портал.

М.АЗАРОВ наголосив, що попри досить складні умови, зокрема щодо ціни на газ і боргових зобов`язань, Україні вдалося виконати свої зобов`язання перед міжнародними кредиторами.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ заявляв, що уряд з 2013 року планує почати скорочувати державний борг України.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня 2011 року становив 471,38 млрд. грн., або 59,09 млрд. дол., що на 9% більше порівняно з початком року.

11 листопада віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявляв, що в Україні держборг перебуває в допустимих межах і, за останніми даними, становить трохи більше ніж 39% ВВП.