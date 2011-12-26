Бюджет ООН на 2012-2013 роки скорочено на 5% - до 5,150 млрд. дол.

Генеральна Асамблея ООН затвердила регулярний бюджет всесвітньої організації на 2012-2013 роки, який вдруге за останні півстоліття передбачає скорочення витрат.

Як передає ІТАР-ТАРС, минулої суботи делегати схвалили проект резолюції, якою визначено витрати ООН на найближчі два роки в сумі 5 млрд. 150 млн. доларів. Це на 5% менше, ніж бюджет циклу, що завершується через кілька днів, - 2010-2011 рр.

Виступаючи перед делегатами, Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун привітав їх з "колективним досягненням" і похвалив за рішучість "робити більше і краще з меншими коштами". "Світ переживає часи жорсткої фінансової економії, - сказав Генсек. - Нелегко доводиться і урядам, і людям". Він підкреслив, що, незважаючи на скорочення витрат, ООН має намір максимально ефективно використовувати наявні ресурси, включаючи внески держав-членів, щоб повністю і ефективно продовжувати виконувати "всі без винятку важливі глобальні мандати, довірені Об`єднаним Націям".

Регулярний бюджет ООН формується за рахунок внесків держав-членів, які крім цього роблять багатомільйонні відрахування до бюджетів міжнародних кримінальних трибуналів для Руанди і колишньої Югославії, операцій з підтримки миру і на цілі Генерального плану капітального ремонту ООН. Частка кожної держави обчислюється за затвердженою Генасамблеєю формулою, виходячи з середнього показника валового внутрішнього продукту за десятилітній період з урахуванням доходу на душу населення і зовнішньої заборгованості.

На частку США припадає близько 22% бюджету ООН, що в 2011 році становив 582 млн. 678 тис. доларів. Другим найбільшим платником до ООНівського бюджету є Японія - 12,5%, або 294 млн. доларів.