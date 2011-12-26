Торги доларом на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0250-8,0350 грн./дол.

Сьогодні в США та Європі святкують Різдво, у зв`язку з цим торги доларом і євро можливі лише на Том’і.

Так, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ’і такими котируваннями – 8,0250/8,0350 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2572/80, котирування по євро-гривні на ТОМ’і пішли вниз – 10,4740/10,4890. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,3052/54 (п`ятниця - 1,3068/70).

У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив.