Темпи кредитування знизилися через брак ресурсів у гривні - експерт

Темпи кредитування за період з 19 по 23 грудня 2011 року дещо знизилися унаслідок нестачі у банківській системі України ресурсів у національній валюті.

Таку думку висловила у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Наталія СИНЯВСЬКА.

Вона підкреслила, що ріст процентних ставок за депозитами не міг не позначитися на процентних ставках по усіх видах кредитів.

За інформацією Н.СИНЯВСЬКОЇ, нині склалися наступні умови автокредитування:

- первинний внесок у межах від 0% до 60% від вартості авто;

- термін кредитування - до 84 місяців;

- фіксована процентна ставка варіюється від 6,99% до 23% річних.

- плаваюча ставка фіксується на перший рік кредитування і є в межах від 10,0% до 19,49% річних;

- разова комісія під час надання кредиту від 150 грн. до 3% від суми кредиту.

Як повідомила експерт, на ринку іпотечних кредитів спостерігається не лише скорочення програм кредитування купівлі нерухомості, але і зменшення об'ємів виданих кредитів. Темпи іпотечного кредитування знижуються унаслідок цінової недоступності кредитів для позичальників.

Н.СИНЯВСЬКА зазначила, що на сьогодні процентні ставки на кредити під придбання нерухомості пропонують на умовах від 16,9% до 24,0% річних на термін до 20 років. Розмір авансу стартує від 20% від вартості об'єкту. Одноразові комісії на рівні від 0,99 до 2% від суми кредиту.

За словами експерта, на ринку кредитування на споживчі цілі тенденції до зниження ставок не спостерігається, і вони як і раніше високі.