Об’єм продажу валюти на міжбанку 23 грудня склав 958,7 млн. доларів

Об'єм продажу валюти на міжбанківському ринку 23 грудня склав 958,7 млн. дол. (у еквіваленті), що на 193,7 млн. дол. більше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального об'єму сума продажу доларів склала 719,5 млн. дол.

Як повідомляли, 23 грудня на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0285/8,0340, до 12:00 ціни знизилися до 8,0250/8,0290. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,0265/8,0310 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2581/0,2585, до 12:00 ціни знизилися до 0,2576/0,2580. До закриття торгів ціни досягли мінімуму 0,2569/0,2574. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,1500 (- 0,3700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3045/1,3095. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4970/10,5060, до 12:00 ціни пішли вниз 10,4835/10,4925. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,4920/10,5015.