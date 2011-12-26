Котирування по долару та євро на українському міжбанку знижуються

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і котируваннями 8,0250/8,0350, до 12:00 ціни знизилися 8,0245/8,0295 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2572/80, до 12:00 звузився спред 0,2572/77. У Росії курс долар-рубль на ТОМ'і підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 31,1909 (+0,0222).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні встановилися на рівні 1,3052/54. Ринок євро-гривня відкрився на ТОМ'і індикативними котируваннями 10,4740/10,4890, до 12:00 ціни пішли вниз 10,4725/10,4830.