Залишок коштів на коррахунках банків збільшився до 25,375 млрд. грн.

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 23 грудня збільшився на 8% і на початок дня 26 грудня склав 25,375 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця, об'єм коштів на коррахунках збільшився на 46%, або на 7,941 млрд. грн.