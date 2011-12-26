Залишок коштів на коррахунках банків збільшився до 25,375 млрд. грн.
13:00, 26 грудня 2011Фінанси
0
Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 23 грудня збільшився на 8% і на початок дня 26 грудня склав 25,375 млрд. грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця, об'єм коштів на коррахунках збільшився на 46%, або на 7,941 млрд. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter