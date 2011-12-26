На міжбанку торги доларом і євро закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і такими котируваннями - 8,0250/8,0350, на 12:00 ціни знизилися до 8,0245/8,0295. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 8,0230/8,0265 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2572/0,2580, на 12:00 звузився спред: 0,2572/0,2577. На час закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і трохи скоригувався, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,1735 (+0,0048).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на рівні 1,3052/1,3054. Ринок євро-гривня відкрився на ТОМ’і такими індикативними котируваннями – 10,4740/10,4890, на 12:00 ціни пішли вниз: 10,4725/10,4830. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,4705/10,4790.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня у США і Європі святкують Різдво, у зв`язку з цим торги доларом і євро проходили з мінімальною активністю, а всі операції були можливі лише розрахунками ТОМ.