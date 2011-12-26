Із січня за застосування незареєстрованих нормативних актів чиновників штрафуватимуть

Із 5 січня 2012 року за не реєстрацію та застосування незареєстрованих нормативно-правових актів Міністерство юстиції складатиме протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності керівників органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та інших органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, наказ щодо затвердження Інструкції з оформлення протоколів про відповідні адміністративні правопорушення підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як пояснив міністр, наказ Мін‘юсту видано на виконання статті 188-41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка набирає чинності з 5 січня 2012 року (відповідні зміни до законодавства щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади були ухвалені Верховною Радою законом № 3720-VI від 8 вересня 2011 року).

Так, змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення було визначено, що неподання, несвоєчасне подання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації, направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз`яснень у будь-якій формі, що встановлюють правові норми, тягнуть за собою накладення штрафу на керівників органів.

Згідно з положеннями Кодексу, за вчинення даного правопорушення персонально на керівника накладатиметься штраф від тридцяти до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі вчинення посадовою особою кількох окремих правопорушень протоколи складатимуться щодо кожного з них.

Складений протокол та інші матеріали, що підтверджуватимуть факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 188-41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, протягом трьох робочих днів формуватимуться у справу. Наступного робочого дня справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Міністерства юстиції або його територіального органу надсилатиметься до районного, районного у місті (міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Штрафи чиновники платитимуть з власної кишені, підкреслили в Мін’юсті.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, персональна відповідальність керівників органів державної влади за застосування незареєстрованих нормативно-правових актів має покласти край неправовій ситуації, яка фіксується в Україні впродовж багатьох років. Статистика органів юстиції свідчить, що щороку від 5 до 20 відсотків нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації, на реєстрацію не подаються та застосовуються незаконно, зазначив міністр.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції відповідно до покладених на нього завдань здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації.