Торги доларом на міжбанку відкрилися на рівні 8,0250/8,0290 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0250/8,0290 грн./дол., ціни на російську валюту підвищилися – 0,2577/0,2581 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,4885/10,4955 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3071/1,3073 дол./євро (понеділок, 26 грудня - 1,3052/1,3054 дол./євро).

У понеділок Національний банк України на ринок не виходив.