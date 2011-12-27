Торги доларом на міжбанку відкрилися на рівні 8,0250/8,0290 грн./дол.
11:22, 27 грудня 2011Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0250/8,0290 грн./дол., ціни на російську валюту підвищилися – 0,2577/0,2581 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,4885/10,4955 грн./євро.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3071/1,3073 дол./євро (понеділок, 26 грудня - 1,3052/1,3054 дол./євро).
У понеділок Національний банк України на ринок не виходив.
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