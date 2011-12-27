Влада Києва прогнозує, що у 2012р. надходження до бюджету столиці зростуть на третину

Загальний обсяг надходжень до бюджету Києва на 2012 рік, без урахування трансфертів, становитиме 13,7 млрд. грн., у тому числі до загального фонду – 11,6 млрд. грн. і 2,1 млрд. грн. - до спеціального фонду.

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це поінформував заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

Також влада міста сподіваються отримати субвенції з державного бюджету до загального та спеціального фондів в обсязі 2,6 млрд. грн.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, проектом бюджету столиці не передбачено надання будь-яких додаткових пільг, зокрема, з оплати за землю, крім тих, що визначені Податковим кодексом України як норми прямої дії. Для всіх платників податків запропоновані рівні умови.

Він зазначив, що податок з доходів фізичних осіб залишається основним джерелом наповнення доходної частини загального фонду бюджету міста. Питома вага податку з доходів фізичних осіб у доходах загального фонду бюджету Києва становить – 62,4%, і наступного року, у порівнянні з поточним, збільшиться на 1 млрд. грн. – до 7,2 млрд. грн.

Заступник голови КМДА зазначив, що наступного року очікується дворазове зростання надходжень від плати за землю – це друге за обсягом джерело наповнення загального фонду.

«Нинішнього року від плати за землю ми отримали 1,9 млрд. грн. У 2012 році за нашими оцінками ця сума становитиме 3,8 млрд. грн. Такий стрімкий зріст показників обумовлений тим, що ставка оренди за чинним законодавством становить 3-12%. При цьому у Києві до сьогодні діють договори, за якими орендарі сплачують 1%. Нами проводиться системна робота з переукладання таких договорів, тож у наступному році обсяг надходжень має значно збільшитися», – наголосив Р.КРАМАРЕНКО.

Згідно з оприлюдненими КМДА даними, загалом у 2012 році до бюджету столиці очікується надходження в обсязі 16 млрд. 355,9 млн. грн., тоді як на 2011 році цей показник був затверджений на рівні 14 млрд. 396,8 млн. грн.

Сьогодні Київрада розгляне проект бюджету столиці на наступний рік.