НБУ від завтра починає продаж пам'ятних монет до Євро-2012. Вивіз вільний

Національний банк України із завтрашнього дня починає продаж пам`ятних монет, приурочених до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови правління НБУ Володимир КРОТЮК сьогодні на презентації монет.

«Із завтрашнього дня монети будуть доступні для придбання. Більш активний продаж ми почнемо після Різдва», - сказав В.КРОТЮК.

За його словами, серія складається з 11 пам`ятних монет і однієї монети, яку буде пущено в обіг. Зокрема, монети присвячені містам, в яких відбудуться матчі 2012: Київ, Львів, Донецьк, Харків. Монети будуть випущені зі срібла номіналом 10 грн., вагою одна унція, тираж до 15 тис. штук; монети з нейзільберу номіналом 5 грн., тиражем до 100 тис. штук. Також буде випущено три монети загальної тематики фінальної частини Євро-2012. Монета номіналом 500 грн. буде виготовлена з чистого золота масою 500 г, тиражем 500 штук. Срібна монета номіналом 20 гривень, тиражем до 15 тисяч штук, з нейзільберу номіналом 5 грн., тиражем 100 тис. штук. Вартість золотої монети становитиме 350 тис. грн., набір із 5 срібних монет Нацбанк продаватиме за ціною трохи більш як 3 тис. грн.

За словами В.КРОТЮКА, кожна пам`ятна монета з нейзільберу коштуватиме 22 грн.

Крім того, В.КРОТЮК повідомив, що Нацбанк має намір випустити в обіг монету номіналом 1 грн., приурочену до Євро-2012, виготовлену з міднонікелієвого сплаву. Тираж монети - 5 млн. штук.

В.КРОТЮК, серед іншого, відзначив, що вивіз пам`ятних монет із дорогоцінних металів за кордон буде вільним.

Крім того, Нацбанк має намір проводити виїзний продаж монет при проведенні матчів чемпіонату Євро-2012.