Інфляція за підсумками року буде максимум 4,5% - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ чекає, що інфляція за підсумками 2011 року становитиме 4,4-4,5%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

«Ми вперше за багато років вийшли з нормальними показниками інфляції: ми завершуємо рік із показником 4,4%, ну, максимум, 4,5%», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в листопаді 2011 року проти грудня 2010 року становила 4,4%.

Державний бюджет України на 2011 рік було розраховано, виходячи зі зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляція – 8,9% (грудень проти грудня попереднього року).