Заборгованість з виплати зарплати в Україні скоротилася на 5% – до 1,1 млрд. грн.

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у листопаді 2011 року порівняно з жовтнем скоротилася на 5,1%, і на 1 грудня становила 1,105 млрд. грн.; з початку року заборгованість скоротилася на 9,2%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 грудня ц.р. зафіксовано в трьох областях України. Зокрема, у Донецькій області заборгованість з виплати зарплати на 1 грудня ц.р. становила 236,561 млн. грн. (у листопаді 2011 року скоротилася на 1,6%, з початку року - зросла на 1,3%, порівняно з даними на 1 грудня 2010 року скоротилася на 6,7%), у Харківській – 139,411 млн. грн. (у листопаді знизилася на 4,7%, з початку року – зросла на 9%, порівняно з 1 грудня 2010 року знизилася на 2,8%), у Луганській – 113,378 млн. грн. (у листопаді скоротилася на 16,8%, з початку року зросла на 3%, порівняно з 1 грудня минулого року знизилася на 2,6%).

Заборгованість з виплати заробітної плати у Києві на 1 грудня 2011 року становила 73,809 млн. грн. (у листопаді скоротилася на 2,5%, з початку року – на 35,5%, порівняно з 1 грудня 2010 року – скоротилася на 43,8%).

У Держстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксовано у 8 областях України. Відповідно, скорочення заборгованості з початку року спостерігалося у 16 областях, АР Крим, Києві і Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості на 1 грудня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області – 580 тис. грн. (у листопаді заборгованість скоротилася на 10,6%, з початку року – в 5 разів, порівняно з 1 грудня 2010 року – в 7 разів), Рівненській області – 2,294 млн. грн. (у листопаді сума заборгованості знизилася на 0,2%, з початку року – майже в 4 рази, порівняно з 1 грудня 2010 року – майже в 4 рази) і у Севастополі – 7,941 млн. грн. (у листопаді заборгованість зросла на 0,9%, з початку року – скоротилася на 3,9%, порівняно з 1 грудня 2010 року – скоротилася на 30,9%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9%, і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість з виплати зарплати в Україні скоротилася на 17,3%, і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.