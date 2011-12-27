Торги на міжбанку сьогодні закрилися на рівні 8,0205-8,0250 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0250/8,0290 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 8,0250/8,0280 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0205/8,0250 грн./дол. Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився на рівні 0,2577/0,2581 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2575/0,2579 грн./рубль. До закриття торгів ціни досягли мінімуму - 0,2571/0,2575 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль піднявся і склав 31,1999 рублів за долар (+0,0499).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3045/1,3080 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4885/10,4955 грн./євро, до 12:00 ціни склали 10,4885/10,4960 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,4775/10,4875.