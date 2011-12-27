Янукович призначив Ігнатова заступником голови ДПСУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Андрія ІГНАТОВА на посаду заступника голови Державної податкової служби України (ДПСУ).

Текст наказу (№1204 від 26 грудня 2011 року) розміщений на офіційному сайті глави держави.

Крім того, президентським указом №1203 від 26 грудня був звільнений заступник голови ДПСУ Сергій ЛЕКАРЬ.

Довідка УНІАН. Сергій ЛЕКАРЬ з травня 2003 року по лютий 2011 року обіймав посаду заступника голови Держподатадміністрації. Після реформування органу в Держподатслужбу він обіймав посаду заступника голови відомства.