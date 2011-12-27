Янукович призначив Ігнатова заступником голови ДПСУ
17:17, 27 грудня 2011Фінанси
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Андрія ІГНАТОВА на посаду заступника голови Державної податкової служби України (ДПСУ).
Текст наказу (№1204 від 26 грудня 2011 року) розміщений на офіційному сайті глави держави.
Крім того, президентським указом №1203 від 26 грудня був звільнений заступник голови ДПСУ Сергій ЛЕКАРЬ.
Довідка УНІАН. Сергій ЛЕКАРЬ з травня 2003 року по лютий 2011 року обіймав посаду заступника голови Держподатадміністрації. Після реформування органу в Держподатслужбу він обіймав посаду заступника голови відомства.
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