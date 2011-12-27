ДПСУ перевиконала план з відшкодування ПДВ

Державна податкова служба України (ДПСУ) у січні-листопаді 2011 року відшкодувала платникам податків на 27 млн. грн. ПДВ більше від плану, усього підприємствам на 1 грудня 2011 року відшкодовано 39,434 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ, на грудень заплановано відшкодування ПДВ на суму 3,344 млрд. грн.

Також у податковому відомстві зазначають, що в Україні нестримно збільшується кількість підприємств, які можуть отримати право на автоматичне відшкодування ПДВ. Вітчизняні бізнесмени перебудовують свою роботу відповідно до критеріїв, визначених Податковим кодексом.

Зокрема, у п'ять разів зменшилося число платників ПДВ, які мають розбіжності між власним податковим кредитом і податковими зобов'язаннями своїх контрагентів. У січні таких платників податків було 1753, на кінець року - 301.

Знизилася питома вага експортних операцій за нульовою ставкою. Нагадаємо, закон вимагає для отримання відшкодування ПДВ "автоматом" не перевищувати межу в 40% таких операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. За наявними даними, до належного рівня дійшла третина претендентів на автоматичну компенсацію. На початку року цьому критерію не відповідали 390 підприємств, у кінці - 257.

Також удвічі зменшилася кількість платників, яким право на "автомат" заважали отримати податкові борги. Впродовж року з 211 таких підприємства залишилося 112.

У податковій службі ці тенденції розцінюють як прагнення платників отримати право на автоматичне відшкодування ПДВ.

Усього за період дії Податкового кодексу в автоматичному режимі відшкодовано майже 14 млрд. грн. 297 підприємствам. Серед них представники усіх регіонів України.