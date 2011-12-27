Янукович підписав закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з ЄАВТ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), Угоди про сільське господарство між Україною і Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною і Ісландією і Угоди про сільське господарство між Україною і Швейцарською Конфедерацією".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Угоди, які Верховна Рада прийняла 7 грудня, спрямовані на створення сприятливих умов для активізації розвитку торговельно-економічної співпраці між державами ЄАВТ.