1835 столичних підприємств погасили 159 млн. грн. боргу по зарплаті

1835 столичних підприємств з початку року погасили поточну заборгованість із заробітної плати на суму 159 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Київ.

Згідно з повідомленням, це сталося в результаті роботи з керівниками підприємств-боржників та роботи тимчасових комісій, створених при райдержадміністраціях Києва, у складі яких працюють столичні податківці. До бюджету надійшло 29,2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.