Закон про держбюджет-2012 опубліковано. Набирає чинності з 1 січня

Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» офіційно опубліковано в пресі.

Текст закону, який набуває чинності 1 січня 2012 року, опубліковано в газеті «Голос України» (№246 від 28 грудня ц.р.).

Закон передбачає, що доходи державного бюджету України на 2012 рік становитимуть 332,281 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду держбюджету - 288,177 млрд. грн., і доходи спеціального фонду - 44,643 млрд. грн.

Видатки державного бюджету України на 2012 рік становитимуть 358,010 млрд. грн., зокрема видатки загального фонду - 312,774 млрд. грн. і видатки спеціального фонду – 45,236 млрд. грн.

Законом передбачено затвердити повернення кредитів до державного бюджету в сумі 12,336 млрд. грн., зокрема повернення кредитів до загального фонду держбюджету - в сумі 3,976 млрд. грн. і повернення кредитів до спеціального фонду держбюджету - в сумі 8,360 млрд. грн.

Передбачено встановити граничний обсяг дефіциту державного бюджету в сумі 25,129 млрд. грн.

Передбачено також встановити на 31 грудня 2012 року граничний обсяг державного боргу в сумі 415,326 млрд. грн.

Законом встановлено, що в 2012 році прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць становитиме з 1 січня - 1017 грн., з 1 квітня - 1037 грн., з 1 липня - 1044 грн., з 1 жовтня - 1060 грн., з 1 грудня – 1095 грн. і для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

для дітей у віці до 6 років: з 1 січня - 893 грн., з 1 квітня - 911 грн., з 1 липня - 917 грн., з 1 жовтня - 930 грн., з 1 грудня - 961 грн.;

для дітей у віці від 6 до 18 років: з 1 січня - 1112 грн., з 1 квітня - 1134 грн., з 1 липня - 1144 грн., з 1 жовтня - 1161 грн., з 1 грудня - 1197 грн.;

для працездатних осіб: з 1 січня - 1073 грн., з 1 квітня - 1094 грн., з 1 липня - 1102 грн., з 1 жовтня - 1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.;

для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 822 грн., з 1 квітня - 838 грн., з 1 липня - 844 грн., з 1 жовтня - 856 грн., з 1 грудня - 884 грн.

Законом також встановлено на 2012 рік мінімальну заробітну плату в місячному розмірі: з 1 січня - 1073 грн., з 1 квітня - 1094 грн., з 1 липня - 1102 грн., з 1 жовтня - 1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.; у погодинному розмірі: з 1 січня - 6,43 грн., з 1 квітня - 6,56 грн., з 1 липня – 6,61 грн., з 1 жовтня - 6,70 грн., з 1 грудня - 6,80 грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 22 грудня ц.р. прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

26 грудня ц.р. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН направив на підпис Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ Закон “Про Державний бюджет України на 2012 рік”.

Уряд погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2012 року з 5% до 3,9%, прогноз номінального ВВП зменшено на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз інфляції - на рівні 7,9%.