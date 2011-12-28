Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з курсу 8 грн. за 1 дол. - Ярошенко

Державний бюджет 2012 року розраховано, виходячи з курсу 8 грн. за один долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

"Курс 8 - стабільний", - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон №4282 - VI "Про Державний бюджет України на 2012 рік". Про це повідомили сьогодні, 28 грудня, в прес-службі Президента.

Нагадаємо, текст закону, який набуває чинності з 1 січня 2012 року, опублікований в газеті "Голос України" (№246 від 28 грудня).

Верховна Рада України 22 грудня ухвалила цей закон.

26 грудня голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН надав його на підпис Президентові.

Цим законом передбачено об'єм дефіциту державних фінансів у розмірі 37,1 млрд. грн., що складає 2,5% ВВП.

Встановлені прибутки Зведеного бюджету у розмірі 424 млрд. грн., витрати - на рівні 461,7 млрд. грн., що на 4,2 млрд. грн. і на 3,2 млрд. грн. менше порівняно з першим читанням відповідно.

Збільшений планований об'єм державних запозичень у 2012 році на 7% - до 98,5 млрд. грн. Також збільшений запланований на 2012 рік дефіцит держбюджету на 4%, або на 1 млрд. грн., - до 25,130 млрд. грн.

Уряд погіршив прогноз росту ВВП за підсумками 2012 року з 5% до 3,9%, прогноз номінального ВВП зменшений на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз інфляції - на рівні 7,9%.