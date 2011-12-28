Київська міськрада встановила ставки єдиного податку для I і II груп «спрощенців»

Київська міська рада встановила ставки єдиного податку з 1 січня 2012 року для I і II груп підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

Відповідне рішення Київської міськради було ухвалене 1 грудня 2011 року (№ 722/6958).

Згідно з документом, для першої групи «спрощенців» з наступного місяця встановлюється ставка податку на рівні 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року; для другої групи - 20%.

Як повідомляв УНІАН, президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 18 листопада 2011 підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності".

Законом визначено чотири групи підприємців, які зможуть працювати за спрощеною системою. До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн., які не мають найманих осіб і платять від 10 до 100 грн. на місяць податку та займаються торгівлею на ринках і наданням побутових послуг.

До другої групи підприємців, до яких застосовується спрощена система, належать фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн. грн. і мають право наймати 10 осіб. Для таких підприємців сплата податку визначена на рівні від 20 до 200 грн.

Закон набуває чинності з 1 січня 2012 року.